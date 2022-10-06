Дортмундская "Боруссия" разгромила "Севилью"

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Севилью" со счетом 4:1.

Победу немецкому клубу принесли голы Рафаэла Геррейру, Джуда Беллингема, Карима Адейеми и Юлиана Брандта. У хозяев отличился Юссеф Эн-Несири.

"Севилья" Испания – "Боруссия" Дортмунд Германия - 1:4 (0:3)

Голы: Геррейру, 6 - 0:1, Беллингем, 41 - 0:2, Адейеми, 43 - 0:3, Эн-Несири, 51 - 1:3, Брандт, 75 - 1:4

"Севилья": Буну, Навас (Монтьель, 46), Гудель, Кармона, Салас, Теллес, Ракитич (Дилэйни, 62), Иско (Гомес, 62), Сусо (Ламела, 46), Жордан (Дольберг, 77), Эн-Несири.

"Боруссия": Майер, Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру (Роте, 80), Джан, Брандт (Азар, 85), Озджан (Пападопулос, 85), Беллингем, Адейеми (Мален, 64), Мукоко (Модест, 80).

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