Дортмундская "Боруссия" показала домашнюю форму на следующий сезон (фото, видео)

Фото: твиттер "Боруссии"/Автор неизвестен

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" презентовала домашнюю форму на следующий сезон.

Футболка выполнена в традиционных желтом и черном цветах. Производителем экипировки является компания Puma.

В нынешнем сезоне "Боруссия" заняла второе место в чемпионате Германии и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

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