Дортмундская "Боруссия" одержала тяжелую победу в чемпионате Германии

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла берлинскую "Герту" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Антони Модест.

"Боруссия", набрав девять очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 1 очком осталась на 17-й позиции.

"Герта" – "Боруссия" - 0:1 (0:1)

Гол: Модест, 32 - 0:1

"Герта": Кристенсен, Кенни, Кемпф (Зельке, 80), Дардаи, Платтенхардт, Боэтиюс (Йоветич, 55), Тузар, Сердар (Боатенг, 74), Лукебакио (Рихтер, 74), Канга, Эджуке.

"Боруссия": Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру (Азар, 86), Ройс, Брандт, Озджан, Беллингем, Вольф (Менье, 67), Модест (Зюле, 86), Адейеми (Байно-Гиттенс, 61).

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