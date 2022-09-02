Дортмундская "Боруссия" одержала сложную победу и возглавила Бундеслигу

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Дортмундская "Боруссия" одержала сложную победу и возглавила Бундеслигу

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла "Хоффенхайм" со счетом 1:0.

Победу хозяевам принес гол Марко Ройса.

"Боруссия", набрав 12 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 9 очками остался на пятой позиции.

"Боруссия" Дортмунд – "Хоффенхайм" - 1:0 (1:0)
Гол: Ройс, 16 - 1:0

"Боруссия": Кобель, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Брандт (Рейна, 83), Вольф (Зюле, 83), Ройс, Озджан, Беллингем, Модест, Байно-Гиттенс (Азар, 44).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Акпогума, Кабак, Анхелиньо, Гайгер (Руди, 46), Премель (Даббур, 71), Баумгартнер (Дамар, 46), Сков (Кадержабек, 46), Крамарич, Рюттер (Бруун Ларсен, 86).

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