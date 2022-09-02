Дортмундская "Боруссия" одержала сложную победу и возглавила Бундеслигу
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла "Хоффенхайм" со счетом 1:0.
Победу хозяевам принес гол Марко Ройса.
"Боруссия", набрав 12 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 9 очками остался на пятой позиции.
"Боруссия" Дортмунд – "Хоффенхайм" - 1:0 (1:0)
Гол: Ройс, 16 - 1:0
"Боруссия": Кобель, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Брандт (Рейна, 83), Вольф (Зюле, 83), Ройс, Озджан, Беллингем, Модест, Байно-Гиттенс (Азар, 44).
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Акпогума, Кабак, Анхелиньо, Гайгер (Руди, 46), Премель (Даббур, 71), Баумгартнер (Дамар, 46), Сков (Кадержабек, 46), Крамарич, Рюттер (Бруун Ларсен, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20