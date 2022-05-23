Дортмундская "Боруссия" назвала имя нового главного тренера

Теги боруссия дортмундэдин терзич

Дортмундская "Боруссия" назвала имя нового главного тренера

Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Новым главным тренером дортмундской "Боруссии" назначен Эдин Терзич, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Специалист заключил с немецким клубом контракт до лета 2025 года. На этом посту Терзич сменил Марко Розе, который был отправлен в отставку.

39-летний Терзич ранее уже работал в должности исполняющего обязанности главного тренера дортмундской "Боруссии" с декабря 2020 по лета 2021 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Германии в прошлом сезоне.

Не пропустите: "Рубин" не уволит Слуцкого, несмотря на вылет из РПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков

Мбаппе потребовал от ПСЖ подписать двух игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов