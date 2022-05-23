Дортмундская "Боруссия" назвала имя нового главного тренера

Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Новым главным тренером дортмундской "Боруссии" назначен Эдин Терзич, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Специалист заключил с немецким клубом контракт до лета 2025 года. На этом посту Терзич сменил Марко Розе, который был отправлен в отставку.

39-летний Терзич ранее уже работал в должности исполняющего обязанности главного тренера дортмундской "Боруссии" с декабря 2020 по лета 2021 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Германии в прошлом сезоне.

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