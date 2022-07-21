Дортмундская "Боруссия" нашла замену Аллеру в "Интере"

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Дортмундская "Боруссия" нашла замену Аллеру в "Интере"

Фото: твиттер Эдина Джеко/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к нападающему миланского "Интера" и сборной Боснии Эдину Джеко, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, руководство немецкого клуба рассматривает кандидатуру боснийца в качестве замены ивуарийскому форварду Себастьяну Аллеру, который выбыл из строя на неопределенный срок из-за опухоли яичка.

В прошлом сезоне 36-летний Джеко провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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