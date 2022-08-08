Дортмундская "Боруссия" купила замену Аллеру

Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Французский нападающий "Кельна" Антони Модест перешел в дортмундскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2023 года. Модест в составе "шмелей" заменит ивуарийского форварда Себастьена Аллера, который выбыл из строя на неопределенный срок из-за опухоли яичка.

В прошлом сезоне 34-летний Модест провел за "Кельн" 35 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи.

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