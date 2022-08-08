Дортмундская "Боруссия" купила замену Аллеру

Теги боруссия дортмундкельнсебастьян аллерантони модест

Дортмундская "Боруссия" купила замену Аллеру

Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Французский нападающий "Кельна" Антони Модест перешел в дортмундскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2023 года. Модест в составе "шмелей" заменит ивуарийского форварда Себастьена Аллера, который выбыл из строя на неопределенный срок из-за опухоли яичка.

В прошлом сезоне 34-летний Модест провел за "Кельн" 35 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи. 

Не пропустите: Феерии "Баварии" и "Фрайбурга", успех Дортмунда: результаты 1-го тура Бундеслиги. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 8 августа

Главные новости дня: 8 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов