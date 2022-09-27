Дортмундская "Боруссия" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"

Фото: твиттер Наби Кейта/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" и сборной Гвинеи Наби Кейта, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мерсисайдцами. Хавбек может согласиться вернуться в Бундеслигу, где он ранее играл за "РБ Лейпциг".

В нынешнем сезоне 27-летний Кейта провел за "Ливерпуль" всего один матч.

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