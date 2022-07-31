Дортмундская "Боруссия" может купить сына Симеоне

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Дортмундская "Боруссия" может купить сына Симеоне

Фото: твиттер Джованни Симеоне/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Вероны" Джованни Симеоне, сообщает Marca.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Джованни является сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

В прошлом сезоне 27-летний Симеоне провел за "Верону" 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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