Дортмундская "Боруссия" купила защитника сборной Германии

Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Фрайбурга" Нико Шлоттербека.

Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Футболист заключил контракт до лета 2027 года.

22-летний Шлоттербек выступает за "Фрайбург" с 2019 года. Всего он провел за клуб 53 матча во всех тунирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду в "Унион". За сборную Германии сыграл два матча.