Дортмундская "Боруссия" купила защитника сборной Германии
Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Пресс-служба дортмундской "Боруссии" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Фрайбурга" Нико Шлоттербека.
Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Футболист заключил контракт до лета 2027 года.
22-летний Шлоттербек выступает за "Фрайбург" с 2019 года. Всего он провел за клуб 53 матча во всех тунирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду в "Унион". За сборную Германии сыграл два матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20