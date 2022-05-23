Дортмундская "Боруссия" купила хавбека "Кельна"

Фото: сайт "Боруссии" Дортмунд/Автор неизвестен

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Кельна" Салиха Озджана.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист заключил со "шмелями" контракт до лета 2026 года.

24-летний Озджан выступал за "Кельн" с 2016 года. Всего он провел за клуб 128 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Также играл за "Хольштайн".

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