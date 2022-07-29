Дортмундская "Боруссия" крупно выиграла в Кубке Германии
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 1-го раунда Кубка Германии дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Мюнхен-1860" со счетом 3:0.
Победу гостям принесли голы Дониэлла Малена, Джуда Беллингема и Карима Адейеми.
"Мюнхен-1860" – "Боруссия" - 0:3 (0:3)
Голы: Мален, 8 - 0:1, Беллингем, 31 - 0:2, Адейеми, 35 - 0:3
"Боруссия" Д: Кобель, Менье (Вольф, 76), Зюле (Хуммельс, 46), Шлоттербек, Геррейру, Ройс, Дауд (Джан, 83), Беллингем, Мален (Байно-Гиттенс, 66), Адейеми (Азар, 76), Мукоко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20