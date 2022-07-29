Дортмундская "Боруссия" крупно выиграла в Кубке Германии

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Дортмундская "Боруссия" крупно выиграла в Кубке Германии

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 1-го раунда Кубка Германии дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Мюнхен-1860" со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Дониэлла Малена, Джуда Беллингема и Карима Адейеми.

"Мюнхен-1860" – "Боруссия" - 0:3 (0:3)
Голы: Мален, 8 - 0:1, Беллингем, 31 - 0:2, Адейеми, 35 - 0:3

"Боруссия" Д: Кобель, Менье (Вольф, 76), Зюле (Хуммельс, 46), Шлоттербек, Геррейру, Ройс, Дауд (Джан, 83), Беллингем, Мален (Байно-Гиттенс, 66), Адейеми (Азар, 76), Мукоко.

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4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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