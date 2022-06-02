Дортмундская "Боруссия" хочет продать пять игроков

Фото: твиттер Торгана Азара/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" намерена избавиться от пяти футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб хочет получить порядка 30 миллионов евро за защитника Мануэля Аканджи, 20 миллионов евро за полузащитника Торгана Азара, 15-20 миллионов - за хавбека Эмре Джана. Также "Боруссия" надеется продать защитников Рафаэла Геррейру и Нико Шульца.

В завершившемся сезоне "Боруссия" финишировала на втором месте в Бундеслиге и пробилась в Лигу чемпионов.

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