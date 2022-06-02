Дортмундская "Боруссия" хочет продать пять игроков
Фото: твиттер Торгана Азара/Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" намерена избавиться от пяти футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Bild.
По сведениям источника, немецкий клуб хочет получить порядка 30 миллионов евро за защитника Мануэля Аканджи, 20 миллионов евро за полузащитника Торгана Азара, 15-20 миллионов - за хавбека Эмре Джана. Также "Боруссия" надеется продать защитников Рафаэла Геррейру и Нико Шульца.
В завершившемся сезоне "Боруссия" финишировала на втором месте в Бундеслиге и пробилась в Лигу чемпионов.
Не пропустите: Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Вратарь "Тоттенхэма" вернется в "Аталанту"
-
"Лацио" продлил контракт с Сарри
-
"Байер" Азмуна купил чешского таланта
-
Косово, Эстония и Грузия одержали победы в Лиге наций
-
"Ньюкасл" может купить одного из лидеров "Атлетико"
-
"Барселона" выбрала лучшего игрока сезона
-
"Фенербахче" назвал имя нового главного тренера
-
Ляказетт близок к возвращению в родной клуб
-
"Манчестер Юнайтед" расстался с Матой
-
Дирк Куйт возглавил голландский клуб
-
Дзюба определился с приоритетом для продолжения карьеры
-
Дортмундская "Боруссия" хочет продать пять игроков
-
Кофрие высказался о своем будущем в "Спартаке"
-
Самедов получил должность в "Факеле"
-
Бразилия разгромила Южную Корею. Неймар сделал дубль
-
В "Роторе" осталось только два футболиста на контракте
-
"Реал" подписал топ-защитника
-
Кержаков женится в четвертый раз
-
"Ливерпуль" предоставит психологическую помощь болельщикам после финала ЛЧ
-
Собчак сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у владельца "Краснодара"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20