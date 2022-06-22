Дортмундская "Боруссия" готовит рекордный в истории клуба трансфер

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

Форвард "Аякса" Себастьян Аллер в ближайшее время станет игроком дортмундской "Боруссии".

Немецкий клуб уже согласовал трансфер 28-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара. Ожидается, что за футболиста будет заплачено 35 млн евро, о чем заявил инсайдер Фабрицио Романо.

Таким образом, этот трансфер может стать самым дорогим в истории "Боруссии".

Источник также отмечает, что немецкий клуб уже согласовал контракт с Аллером.

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