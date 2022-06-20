Дорогущий автомобиль Роналду попал в аварию в Испании (фото)

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Дорогостоящий автомобиль Bugatti Veyron, принадлежащий португальского нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, попал в аварию Испании, сообщает The Sun.

По сведениям источника, ДТП произошло на Мальорке. Автомобиль врезался в стену в жилом комплексе. За рулем Bugatti, который стоит около двух миллионов евро, был не Роналду. Полиция в данный момент ведет разбирательство.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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