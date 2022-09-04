Дорогостоящий новичок "Вулверхэмптона" пропустит полгода из-за тяжелой травмы

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Дорогостоящий новичок "Вулверхэмптона" пропустит полгода из-за тяжелой травмы

Фото: сайт Саши Калайджича/Автор неизвестен

Нападающий "Вулверхэмптона" и сборной Австрии Саша Калайджич получил тяжелую травму, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист травмировал колено в дебютном матче за "волков" против "Саутгемптона" в 6-м туре чемпионата Англии. У форварда диагностировано повреждение крестообразных связок колена. Таким образом, австриец, скорее всего, пропустит не менее полугода.

25-летний Калайджич перешел в "Вулверхэмптон" 31 августа из "Штутгарта" за 18 миллионов евро. Стороны подписали контракт до лета 2027 года.

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