Дорогостоящий новичок "Астон Виллы" пропустит полгода из-за тяжелой травмы

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Дорогостоящий новичок "Астон Виллы" пропустит полгода из-за тяжелой травмы

Фото: твиттер Диего Карлоса/Автор неизвестен

Пресс-служба "Астон Виллы" на официальном сайте сообщила о тяжелой травме бразильского защитника Диего Карлоса.

У футболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Сроки восстановления игрока составят не менее полугода. Таким образом, он пропустит чемпионат мира в Катаре.

29-летний Карлос перешел в "Астон Виллу" в летнее трансферное окно из "Севильи". Сумма трансфера составила 31 миллион евро. За английский клуб бразилец успел провести всего два матча.

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