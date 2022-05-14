Доннарумма высказался о конкуренции с Кейлором Навасом
Фото: твиттер Доннаруммы\Автор неизвестен
Итальянский голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции за место в основном составе с Кейлором Навасом.
"У нас хорошие отношения с Кейлором, мы оба понимаем ситуацию, однако это непросто. Мы должным образом разобрались с ней внутри коллектива и между собой.
Думаю, в следующем сезоне ситуация будет иной, потому что клуб сделает выбор", – сказал итальянец.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Доннарумма принял участие в 16 матчах, в то время как Навас сыграл в 20.
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