Доннарумма высказался о конкуренции с Кейлором Навасом

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Доннарумма высказался о конкуренции с Кейлором Навасом

Фото: твиттер Доннаруммы\Автор неизвестен

Итальянский голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции за место в основном составе с Кейлором Навасом.

"У нас хорошие отношения с Кейлором, мы оба понимаем ситуацию, однако это непросто. Мы должным образом разобрались с ней внутри коллектива и между собой.

Думаю, в следующем сезоне ситуация будет иной, потому что клуб сделает выбор", – сказал итальянец.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Доннарумма принял участие в 16 матчах, в то время как Навас сыграл в 20.

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