Доннарумма отреагировал на чемпионство "Милана"
Фото: твиттер Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен
Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннаруммы прокомментировал победу своего бывшего клуба "Милана" в чемпионате Италии.
"Я очень рад за "Милан". Все в клубе выполнили огромный объем работы. Я очень горжусь командой, но не жалею, что ушел из клуба", - приводит слова Доннаруммы Sky Italia.
23-летний Доннарумма является воспитанником "Милана". Летом 2021 года он перешел в ПСЖ на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер провел за французский клуб 23 матча во всех турнирах и пропустил 23 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: Доннарумма назвал лучшего вратаря Европы. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Ширер назвал виновного в поражении "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
-
Нкунку назвал свой любимый клуб
-
Лунин может оказаться в АПЛ
-
"Интер" договорился с лидером "Торино"
-
Рангник установил антирекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Доннарумма отреагировал на чемпионство "Милана"
-
"Ноттингем Форест" вышел в АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" отремонтирует бассейн из-за Роналду
-
Ваноли отреагировал на победу "Спартака" в Кубке России
-
Сандро Шварц назвал причину ухода из "Динамо"
-
Бакаев объявил об уходе из "Спартака"
-
Сандро Шварц покинул пост главного тренера "Динамо"
-
Определились участники матча за Суперкубок России
-
"Спартак" выиграл третий трофей при Федуне
-
Куртуа оценил свои шансы на "Золотой мяч"
-
Дембеле может перейти в "Ливерпуль"
-
"Спартак" выиграл Кубок России
-
Левандовски высказался о своем будущем
-
Определились первая и вторая корзины для жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов
-
Доннарумма назвал лучшего вратаря Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17