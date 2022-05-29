Доннарумма отреагировал на чемпионство "Милана"

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Доннарумма отреагировал на чемпионство "Милана"

Фото: твиттер Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннаруммы прокомментировал победу своего бывшего клуба "Милана" в чемпионате Италии.

"Я очень рад за "Милан". Все в клубе выполнили огромный объем работы. Я очень горжусь командой, но не жалею, что ушел из клуба", - приводит слова Доннаруммы Sky Italia.

23-летний Доннарумма является воспитанником "Милана". Летом 2021 года он перешел в ПСЖ на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер провел за французский клуб 23 матча во всех турнирах и пропустил 23 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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