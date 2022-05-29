Доннарумма назвал лучшего вратаря Европы

Фото: твиттер Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что он считает голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа лучшим вратарем Европы.

"Я смотрел финальный матч Лиги чемпионов, и Куртуа играл невероятно. Именно он принес победу "Реалу". Сейчас Тибо является лучшим вратарем в Европе. На их месте мог быть ПСЖ, но таков футбол", - приводит слова Доннаруммы сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Стоит отметить, что 30-летний Доннарумма был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем". Королевский клуб выиграл со счетом 1:0, а Куртуа совершил девять сейвов.

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