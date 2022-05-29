Доннарумма назвал лучшего вратаря Европы
Фото: твиттер Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен
Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что он считает голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа лучшим вратарем Европы.
"Я смотрел финальный матч Лиги чемпионов, и Куртуа играл невероятно. Именно он принес победу "Реалу". Сейчас Тибо является лучшим вратарем в Европе. На их месте мог быть ПСЖ, но таков футбол", - приводит слова Доннаруммы сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Стоит отметить, что 30-летний Доннарумма был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем". Королевский клуб выиграл со счетом 1:0, а Куртуа совершил девять сейвов.
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Доннарумма назвал лучшего вратаря Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14