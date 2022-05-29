Доннарумма назвал лучшего вратаря Европы
Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен
Голкипер сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма после финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом", который завершился победой королевского клуба со счетом 1:0, назвал лучшего вратаря Европы.
"Я смотрел игру вчера, и Куртуа сыграл невероятно. Он оставлял "Реал" в игре до самого конца. На их месте могли быть мы, но, к сожалению, таков футбол.
Сейчас Куртуа – это лучший вратарь Европы", – сказал итальянец.
В прошедшем сезоне Куртуа выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.
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|10
|Гранада
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|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14