Доннарумма назвал лучшего вратаря Европы

Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен

Голкипер сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма после финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом", который завершился победой королевского клуба со счетом 1:0, назвал лучшего вратаря Европы.

"Я смотрел игру вчера, и Куртуа сыграл невероятно. Он оставлял "Реал" в игре до самого конца. На их месте могли быть мы, но, к сожалению, таков футбол.

Сейчас Куртуа – это лучший вратарь Европы", – сказал итальянец.

В прошедшем сезоне Куртуа выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

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