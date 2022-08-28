"Днепр-1" сенсационно разгромил "Динамо" Киев

Фото: сайт "Днепра-1"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0.

Победу днепровскому клубу принесли голы Эдуарда Сарапия, Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского.

"Днепр-1", набрав три очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Динамо" с 0 очков занимает последнюю, 16-ю позицию.

"Динамо" – "Днепр-1" – 0:3 (0:1)

Голы: Сарапий, 43 - 0:1, Пихаленок, 55 - 0:2, Рубчинский, 90 - 0:3

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Забарный, Попов (Сирота, 13), Кравченко (Кендзера, 46), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 46), Шапаренко, Караваев (Тымчик, 74), Буяльский, Беседин (Ванат, 64).

"Днепр-1": Валеф, Танчик (Рубчинский, 79), Сваток (Логинов, 72), Сарапий, Бузанелло, Гуцуляк, Бабенко, Бланко, Громов (Назаренко, 56), Пихаленок (Громов, 79), Довбик.

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