"Днепр-1" сенсационно разгромил "Динамо" Киев
Фото: сайт "Днепра-1"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0.
Победу днепровскому клубу принесли голы Эдуарда Сарапия, Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского.
"Днепр-1", набрав три очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Динамо" с 0 очков занимает последнюю, 16-ю позицию.
"Динамо" – "Днепр-1" – 0:3 (0:1)
Голы: Сарапий, 43 - 0:1, Пихаленок, 55 - 0:2, Рубчинский, 90 - 0:3
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Забарный, Попов (Сирота, 13), Кравченко (Кендзера, 46), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 46), Шапаренко, Караваев (Тымчик, 74), Буяльский, Беседин (Ванат, 64).
"Днепр-1": Валеф, Танчик (Рубчинский, 79), Сваток (Логинов, 72), Сарапий, Бузанелло, Гуцуляк, Бабенко, Бланко, Громов (Назаренко, 56), Пихаленок (Громов, 79), Довбик.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13