"Днепр-1" с разгромным счетом проиграл в квалификации Лиги Европы

Фото: твиттер АЕКа/Автор неизвестен

В ответном матче плей-офф раунда Лиги Европы АЕК разгромил "Днепр-1" со счетом 3:0 и пробился в групповой этап. Украинцы сыграют в групповом этапе Лиги Конференций.

Победу киприотам принесли голы Адама Дьюрчо, Рафаэла Лопеша и Никоса Энглезу.

АЕК Кипр – "Днепр-1" Украина - 3:0 (2:0) - первый матч - 2:1

Голы: Дьюрчо, 21 - 1:0, Рафаэл Лопеш, 45 - 2:0, Энглезу, 78 - 3:0

АЕК: Пирич, Росалес, Гонсалес, Миличевич, Ойер Санхурхо, Дьюрчо (Наум, 83), Луиш Гуштаву, Альтман (Анхель Гарсия, 74), Энглезу (Гама, 86), Рафаэл Лопеш (Олатунджи, 74), Фараж (Мамас, 74).

"Днепр-1": Макс Уалеф, Логинов (Рубчинский, 73), Сваток, Бузанелло, Танчик, Бабенко, Гуцуляк (Назаренко, 58), Пихаленок, Бланко, Громов (Когут, 69), Довбик.

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