"Днепр-1" разгромил "Зарю" в УПЛ (видеообзор)
Фото: твиттер "Днепра-1"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" разгромил "Зарю" со счетом 3:0.
Победу днепровцам принес хет-трик Артема Довбика.
"Днепр-1", набрав 15 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Заря" с 10 очками осталась на пятой позиции.
"Днепр-1" - "Заря" - 3:0 (1:0)
Голы: Довбик, 29 - 1:0, Довбик, 59 - 2:0, Довбик, 75 - 3:0
"Днепр-1": Валеф - Амаш (Танчик, 79), Сарапий, Сваток, Адамюк - Бабенко (Когут, 83), Рубчинский (Громов, 70) - Гуцуляк, Пихаленок (Назаренко, 70), Бланко - Довбик (Балули, 79).
"Заря": Мацапура – Данченко (Смиян, 65), Имереков, Батагов, Бутко - Шахов, Бражко (Чурко, 65) - Кристиан (Антюх, 65), Булеца, Кирюханцев (Нагнойный, 80) - Русин (Хлань, 85).
Видеообзор матча
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|Команда
|М
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|Динамо Киев
|22
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|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
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|13