"Днепр-1" разгромил "Зарю" в УПЛ (видеообзор)

Фото: твиттер "Днепра-1"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" разгромил "Зарю" со счетом 3:0.

Победу днепровцам принес хет-трик Артема Довбика.

"Днепр-1", набрав 15 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Заря" с 10 очками осталась на пятой позиции.

"Днепр-1" - "Заря" - 3:0 (1:0)

Голы: Довбик, 29 - 1:0, Довбик, 59 - 2:0, Довбик, 75 - 3:0

"Днепр-1": Валеф - Амаш (Танчик, 79), Сарапий, Сваток, Адамюк - Бабенко (Когут, 83), Рубчинский (Громов, 70) - Гуцуляк, Пихаленок (Назаренко, 70), Бланко - Довбик (Балули, 79).

"Заря": Мацапура – Данченко (Смиян, 65), Имереков, Батагов, Бутко - Шахов, Бражко (Чурко, 65) - Кристиан (Антюх, 65), Булеца, Кирюханцев (Нагнойный, 80) - Русин (Хлань, 85).

Видеообзор матча

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