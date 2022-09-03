"Днепр-1" подписал бывшего игрока "Лиона"

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"Днепр-1" подписал бывшего игрока "Лиона"

Фото: сайт "Днепр-1"/Автор неизвестен

Хавбек "Металлиста" Фарес Балули стал игроком "Днепра-1".

Как сообщает сайт днепрян, 27-летний француз будет играть за клуб до завершения этого сезона.

Известно, что он будет выступать под номером 10.

В прошлом сезоне Первой лиги Балули провел 13 матчей, забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач. В свое время он играл за "Лион".

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