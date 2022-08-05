"Днепр-1" подписал аргентинского полузащитника

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"Днепр-1" подписал аргентинского полузащитника

Фото: сайт "Днепра-1"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Днепра-1" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Атлетико Индепендьенте" Доминго Бланко.

Футболист достался украинскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

27-летний Бланко выступал за "Атлетико Индепендьенте" с 2015 года. Всего он провел за клуб 112 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Также играл за "Дефенсу и Хустисию". За сборную Аргентины сыграл 1 матч.

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