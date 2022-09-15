"Днепр-1" одержал уверенную победу в Лиге Конференций

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"Днепр-1" одержал уверенную победу в Лиге Конференций

Фото: твиттер "Днепра-1"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Конференций "Днепр-1" на выезде обыграл "Аполлон" со счетом 3:1.

Победу украинскому клубу принесли дубль Артема Довбика и гол Валентина Рубчинского. У хозяев отличился Иоаннис Питтас.

"Аполлон" Кипр – "Днепр-1" Украина - 1:3 (0:3)
Голы: Рубчинский, 11 - 0:1, Довбик, 26 - 0:2, Довбик, 45 - 0:3, Питтас, 58 - 1:3

"Аполлон": Йованович, Роберж, Пеберн (Йостен, 46), Алеэсами, Кирьяку, Хаммас (Шполярич, 46), Коль, Ба (Онженда, 20), Шахар, Панайоту (Эуклидеш, 10), Питтас.

"Днепр-1": Макс Уалеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Пихаленок (Горбунов, 89), Рубчинский (Балули, 84), Гуцуляк (Танчик, 84), Амаш (Назаренко, 84), Довбик (Когут, 90).

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