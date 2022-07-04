Дмитрий Комбаров начал тренерскую карьеру

Фото: сайт "Звезды"/Автор неизвестен

Пресс-служба санкт-петербургской "Звезды" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Дмитрия Комбарова.

Условия контракта специалиста не разглашаются. В прошлом сезоне "Звезда" заняла шестое место в подгруппе "А" группы 2 в ФНЛ-2 и не сумела завоевать повышение в классе.

35-летний Комбаров в бытность футболистом выступал за "Динамо", "Спартак" и "Крылья Советов".

Не пропустите: "Спартак" продал Тиля в ПСВ. | https://dailysports.net