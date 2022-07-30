Для Дзюбы выбрали идеальный клуб в Турции

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал о том, какая бы команда из первенства Турции подошла бы российскому форварду Артёму Дзюбе.

"Какой команде Дзюба подошёл бы больше всего, чтобы при этом клуб мог удовлетворить его финансовые запросы? "Фенербахче". Там есть большой нападающий Сердар Дурсун, который в прошлом сезоне забил 15 голов. Дзюба сильнее его, просто старше.

"Галатасарай" вполне мог бы на него претендовать, и Дзюба им бы подошёл, если бы они не подписали Сеферовича. У "Галатасарая" уже есть два форварда: Гомис и Сеферович — больше им такого плана форварды не нужны. "Бешикташ" тоже уже укомплектовал нападение, им нападающие не нужны", — сказал Керимов "Чемпионату".

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