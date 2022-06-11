Для Дзюбы назвали идеальный клуб

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Комментатор Эльвин Керимов, который активно следит за турецким футболом, рассказал о том, какой клуб подходит форварду Артёму Дзюбе.

"Вообще "Коньяспор" вполне подошёл бы. Они как раз заняли третье место и ищут усиление под Лигу Конференций. Плюс у них футбол впереди во многом сводится именно к навесам, хотя и в прессинге они достаточно хороши. Привыкли играть на большого форварда, такого как Ахмед Хассан. Делают ставку на стандарты – с них чуть ли не больше всех забили.

"Галатасарай"? Тут сложно. Тренера уберут, скорее всего. Скоро будут выборы нового президента клуба, кандидаты хотят привести своих тренеров. Непонятно, кто победит на выборах. Непонятно, какого именно тренера приведёт новый президент. Непонятно, нужен ли будет новому тренеру Дзюба", — сказал Эльвин Керимов "Чемпионату".

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