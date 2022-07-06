Дивеев рассказал, в какой европейский клуб готов перейти

Фото инстаграм Игоря Дивеева/Автор неизвестен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев не стал скрывать, что хотел бы поиграть в Европе.

По словам футболиста, пока слухи об интересе к нему от европейских команд остаются слухами.

При этом молодой игрок отметил, что готов рассмотреть варианты только из сильных чемпионатов.

"Но это должен быть клуб из топ-5 европейских лиг и не ниже, грубо говоря, 7-8 места. Понятно, что это условно, но вы понимаете", - сказал он.

Не пропустите: Дивеев отреагировал на слухи об интересе к нему итальянских клубов. | https://dailysports.net/