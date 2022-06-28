Дисквалификацию Обухова за допинг продлили

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Нападающий "Оренбурга" Владимир Обухов останется еще на полгода вне футбола после продления дисквалификации за допинг.

По словам футболиста, в ВАДА посчитали, что первой дисквалификации не хватит, поэтому решили продлить.

"Продолжу играть. Осенью уже возвращаюсь в Оренбург и могу приступать к тренировкам. Клуб меня поддержал, за что очень благодарен. Поступили по-человечески. Понимают, что я не виноват. Не разрывали контракт и сказал, что очень ждут возвращения", - сказал он.

Напомним, что бан 30-летний игрок получил летом прошлого года за применение допинга во время пребывания в московском "Торпедо". Его отстранили на полгода.

В минувшем сезоне он сыграл за "Оренбург" 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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