Дисквалификацию Обухова за допинг продлили
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Нападающий "Оренбурга" Владимир Обухов останется еще на полгода вне футбола после продления дисквалификации за допинг.
По словам футболиста, в ВАДА посчитали, что первой дисквалификации не хватит, поэтому решили продлить.
"Продолжу играть. Осенью уже возвращаюсь в Оренбург и могу приступать к тренировкам. Клуб меня поддержал, за что очень благодарен. Поступили по-человечески. Понимают, что я не виноват. Не разрывали контракт и сказал, что очень ждут возвращения", - сказал он.
Напомним, что бан 30-летний игрок получил летом прошлого года за применение допинга во время пребывания в московском "Торпедо". Его отстранили на полгода.
В минувшем сезоне он сыграл за "Оренбург" 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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