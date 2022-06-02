Дирк Куйт возглавил голландский клуб

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Дирк Куйт возглавил голландский клуб

Фото: сайт "АДО Ден Хааг"/Автор неизвестен

Пресс-служба "АДО Ден Хаага" на официальном сайте объявила о назначении Дирка Куйта на пост главного тренера.

Специалист заключил с клубом контракт на 1 сезон. В завершившемся сезоне клуб из Гааги занял четвертое место во втором дивизионе и не сумел пробиться в элиту.

41-летний Куйт в бытность футболистом выступал за "Утрехт", "Фейеноорд", "Ливерпуль", "Фенербахче", вновь "Фейеноорд" и "Квик Бойз". После завершения карьеры входил в тренерский штаб "Квик Бойз" и тренировал молодежную команду "Фейеноорда".

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