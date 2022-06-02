Дирк Куйт возглавил голландский клуб
Фото: сайт "АДО Ден Хааг"/Автор неизвестен
Пресс-служба "АДО Ден Хаага" на официальном сайте объявила о назначении Дирка Куйта на пост главного тренера.
Специалист заключил с клубом контракт на 1 сезон. В завершившемся сезоне клуб из Гааги занял четвертое место во втором дивизионе и не сумел пробиться в элиту.
41-летний Куйт в бытность футболистом выступал за "Утрехт", "Фейеноорд", "Ливерпуль", "Фенербахче", вновь "Фейеноорд" и "Квик Бойз". После завершения карьеры входил в тренерский штаб "Квик Бойз" и тренировал молодежную команду "Фейеноорда".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23