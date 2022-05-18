Директор "Зенита" высказался о будущем Дзюбы
Фото: твиттер Дзюбы\Автор неизвестен
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился информацией по поводу будущего в команде нападающего Артема Дзюбы.
"Ничего не могу об этом сказать. Ждите официальных заявлений клуба до 31 мая – все узнаете", – сказал функционер.
Напомним, что нынешний контракт Артема с сине-бело-голубыми рассчитан до окончания нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 38 матчах "Зенита" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.
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