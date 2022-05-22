Директор "Зенита" прокомментировал уход Дзюбы из клуба

Фото: твиттер Дзюбы\Автор неизвестен

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из петербургского клуба.

"Сегодня футбольный клуб "Зенит" прощается с Артемом Дзюбой, который провел в Петербурге без малого семь лет.

Артем навсегда вписал свое имя в историю сине-бело-голубых и внес огромный вклад в победы современного "Зенита". Со стрелкой на груди он выбил "десятку": стал четырехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка России.

Артем забил множество решающих и преломляющих ход матча голов, немало запоминающихся голов-красавцев, которые стали неотъемлемой частью истории нашего клуба. Он не только, как и многие, любил выигрывать, но, что встречается гораздо реже, – ненавидел проигрывать.

Клуб от всей души благодарит Артема за время, проведенное в «Зените». Удачи и новых футбольных свершений", - сказал функционер.

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