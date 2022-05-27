Директор "Зенит" рассказал о заменах для Дзюбы и Оздоева

Фото: твиттер "Зенита"\Автор неизвестен

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу потенциальных замен для Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева, которые летом покинут петербургский клуб.

"Про замены говорить рано. Во-первых, у нас и так хорошая скамейка. А во-вторых, теперь новый лимит позволяет строить команду с учетом новых легионеров.

Хотя ситуация по легионерам до сих пор полностью не ясна – я имею в виду то, что ФИФА пока не объявила дальнейшего решения по контрактам иностранцев, игравшим в России.

Но задача, которая стоит перед клубом, в следующем сезоне, я уверен, будет выполнена", - сказал Медведев.

Напомним, что у обоих футболистов истекли контракты с "Зенитом".

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