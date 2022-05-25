Директор Серии А назвал новый контракт Мбаппе с ПСЖ "абсолютным злом"
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Исполнительный директор Серии А Луиджи Де Сьерво прокомментировал новый контракт нападающего Килиана Мбаппе с "Пари Сен-Жермен".
"То, что случилось в Париже с новым контрактом Мбаппе – в этом ничего хорошего нет, это абсолютное зло. Мы должны быть внимательны к таким вещам.
Если футбольные клубы продолжат платить такие астрономические суммы, то система так и останется неустойчивой. Она будет подвластна исключительно логике тех, у кого больше денег, особенно компаниям, которыми владеют государства, а не индивидуальные предприниматели.
Модель "Милана", напротив, показывает здоровый, обоснованный рост благодаря разумным и планомерным инвестициям. К счастью, в футбол все больше и больше приходят подготовленных директоров", – сказал Де Сьерво.
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|Парма
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|Сассуоло
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|Дженоа
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