Директор ЦСКА высказался о переговорах по трансферу Языджи

Фото: твиттер Языджи\Автор неизвестен

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о том, как продвигаются переговоры с "Лиллем" по выкупу турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

"По Языджи переговоры тяжело идут, но продолжаются. Без еврокубков выкупать тяжело. Сумма трансфера высокая из-за изменившейся ситуации", - сказал Бабаев.

Напомним, что зимой ЦСКА взял футболиста сборной Турции в аренду на полгода с правом выкупа за 12 миллионов евро, однако сейчас московский клуб ведет переговоры о том, чтобы сократить сумму выкупа.

В составе армейцев Языджи сыграл в 12 матчах, в которых забил 8 голов и отдал две результативных передачи.

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