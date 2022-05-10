Директор "Боруссии" ярко высказался об уходе Холанда

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоаким Ватцке ярко высказался по поводу вероятного ухода из команды норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

"Мы здесь играем в футбол уже 113 лет, и 111 из них мы провели без Эрлинга Холанда.

У нас был Роберт Левандовски, он покинул нас в 2014 году, и мы продолжали играть в 2015, 2016, 2017 годах и по сей день.

Каждый может быть уверен: если Эрлинг покинет нас, мы с вероятностью 100% найдем нового игрока", – сказал фукнционер.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе "Манчестер Сити" объявит о подписании норвежского бомбардира.

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