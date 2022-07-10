Диогу Жота трогательно сделал предложение своей девушке (видео)
Фото: твиттер Диогу Жоты/Автор неизвестен
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота сделал предложение своей девушке Рут Кардозо.
Видео данного события футболист опубликовал в своем твиттере.
@Rutecfcardoso14 pic.twitter.com/EdLFUNA53M— Diogo Jota (@DiogoJota18) July 8, 2022
Стоит отметить, что пара вместе уже давно и воспитывает общего сына.
25-летний Жота в прошлом сезоне провел за "Ливерпуль" 55 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18