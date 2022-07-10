Диогу Жота трогательно сделал предложение своей девушке (видео)

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Диогу Жота трогательно сделал предложение своей девушке (видео)

Фото: твиттер Диогу Жоты/Автор неизвестен

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота сделал предложение своей девушке Рут Кардозо.

Видео данного события футболист опубликовал в своем твиттере.

Стоит отметить, что пара вместе уже давно и воспитывает общего сына.

25-летний Жота в прошлом сезоне провел за "Ливерпуль" 55 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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