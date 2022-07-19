"Динамо" завершает трансфер бразильского защитника

Фото: твиттер "Гуарани"/Автор неизвестен

Центральный защитник "Гуарани" Роберто Фернандес Урбьета переходит в московское "Динамо".

Как сообщил президент парагвайского клуба Эмилио Дахер, трансфер почти завершен и футболист уже собирается в Россию.

"Он уедет на этой неделе, они покупают 80% прав [на него]", – сказал Дахер.

По данным источника, за 22-летнего игрока "Гуарани" хочет получить 4 млн евро.

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