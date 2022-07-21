"Динамо" заплатило 2,5 миллиона за парагвайского защитника
Фото: твиттер "Гуарани"/Автор неизвестен
Стало известно, какую сумму московское "Динамо" заплатит за защитника Роберто Фернандеса Урбьету.
Как пишет источник, за 22-летнего футболиста "Гуарани" получит 2,5 млн долларов. Сейчас стороны обсуждают способ оплаты.
Соглашение "Спартака" с парагвайцем рассчитано на четыре года. О трансфере собираются объявить в ближайшие дни.
Не пропустите: Слуцкий высказался о шансах Дзюбы перейти в "Рубин". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Вендел продлил контракт с "Зенитом"
-
"Брайтон" отклонил предложение "Манчестер Сити" по Кукурелье
-
Мбаппе подарил футболку легенде японского футбола
-
Хави наконец смог присоединиться к "Барселоне" в США
-
Аршавин предложил отпустить из России всех иностранных футболистов
-
Дибала сможет покинуть "Рому" за "смешную" сумму
-
Никаких телефонов: в "ПСЖ" серьезно ужесточили дисциплину
-
Черчесов высказался о провале своего клуба в Лиге чемпионов
-
Президент "Барселоны": "Мы вернулись в мировую элиту"
-
Луческу рассказал, ждать ли от киевского "Динамо" трансферов
-
Бремер о переходе в "Ювентус": "У меня даже собака черно-белая"
-
"Динамо" заплатило 2,5 миллиона за парагвайского защитника
-
Де Лигт и Мане забили первые голы за "Баварию"
-
Стало известно, вернется ли Роналду в "Реал"
-
В "Баварии" недовольны решением Левандовского перейти в "Барселону"
-
Зинченко заметили в экипировке "Арсенала" в США
-
Главные новости дня: 20 июля
-
Кунде близок к переходу в "Челси"
-
Поражение "Ференцвароша", успех "Пльзени" и 3 ничьих: результаты 2-го раунда квалификации ЛЧ 20 июля
-
Бруну Фернандеш высказался о ситуации с Роналду