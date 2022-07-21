"Динамо" заплатило 2,5 миллиона за парагвайского защитника

Фото: твиттер "Гуарани"/Автор неизвестен

Стало известно, какую сумму московское "Динамо" заплатит за защитника Роберто Фернандеса Урбьету.

Как пишет источник, за 22-летнего футболиста "Гуарани" получит 2,5 млн долларов. Сейчас стороны обсуждают способ оплаты.

Соглашение "Спартака" с парагвайцем рассчитано на четыре года. О трансфере собираются объявить в ближайшие дни.

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