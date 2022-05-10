"Динамо" вышло в финал Кубка России

Фото: твиттер московского "Динамо"/Автор неизвестен

В полуфинальном матче Кубка России московское "Динамо" разгромило владикавказскую "Аланию" со счетом 3:0 и пробилось в финал.

Победу "бело-голубым" принесли голы Федора Смолова, Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

"Динамо" – "Алания" - 3:0 (1:0)

Голы: Смолов, 22 - 1:0, Захарян, 48 - 2:0, Тюкавин, 87 - 3:0

"Динамо": Лещук, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт (Скопинцев, 45), Макаров (Лесовой, 65), Захарян, Фомин, Моро, Шиманьски (Н`Жи, 77), Смолов (Тюкавин, 65).

"Алания": Солдатенко, Бутаев, Багаев, Шавлохов, Засеев (Гиоргобиани, 46), Хабалов (Григорьев, 72), Кобесов (Сосранов, 65), Хугаев (Цараев, 46), Хосонов, Гурциев, Эльдарушев (Машуков, 46).

Не пропустите: Азар вернулся к тренировкам после операции. | http://soccernews.ru