"Динамо" Киев узнало соперников по Лиге Европы: результаты жеребьевки
В Стамбуле 26 августа прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
Первые матчи данной стадии будут сыграны 8 сентября.
Группа А
"Арсенал" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Буде/ Глимт" (Норвегия), "Цюрих" (Швейцария).
Группа В
"Динамо" (Киев, Украина), "Ренн" (Франция), "Фенербахче" (Турция), АЕК (Кипр)
Группа С
"Рома" (Италия), "Лудогорец" (Болгария), "Бетис" (Испания), ХИК (Финляндия)
Группа D
"Брага" (Португалия), "Мальме" (Швеция), "Унион" (Германия), "Юнион" (Бельгия)
Группа Е
"Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Шериф" (Молдова), "Омония" (Кипр)
Группа F
"Лацио" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Мидтьюланд" (Дания, "Штурм" (Австрия)
Группа G
"Олимпиакос" (Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Фрайбург" (Германия), "Нант" (Германия).
Группа Н
"Црвена Звезда" (Сербия), "Монако" (Монако), "Ференцварош" (Венгрия), "Трабзонспор" (Турция).
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Клопп оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0