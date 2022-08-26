"Динамо" Киев узнало соперников по Лиге Европы: результаты жеребьевки

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"Динамо" Киев узнало соперников по Лиге Европы: результаты жеребьевки

В Стамбуле 26 августа прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Первые матчи данной стадии будут сыграны 8 сентября.

Группа А

"Арсенал" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Буде/ Глимт" (Норвегия), "Цюрих" (Швейцария).

Группа В

"Динамо" (Киев, Украина), "Ренн" (Франция), "Фенербахче" (Турция), АЕК (Кипр)

Группа С

"Рома" (Италия), "Лудогорец" (Болгария), "Бетис" (Испания), ХИК (Финляндия)

Группа D

"Брага" (Португалия), "Мальме" (Швеция), "Унион" (Германия), "Юнион" (Бельгия)

Группа Е

"Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Шериф" (Молдова), "Омония" (Кипр)

Группа F

"Лацио" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Мидтьюланд" (Дания, "Штурм" (Австрия)

Группа G

"Олимпиакос" (Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Фрайбург" (Германия), "Нант" (Германия).

Группа Н

"Црвена Звезда" (Сербия), "Монако" (Монако), "Ференцварош" (Венгрия), "Трабзонспор" (Турция).

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