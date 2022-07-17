"Динамо" упустило победу над "Ростовом" Карпина
Фото: твиттер московского "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 1-го московского "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Ростовом" со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл Вячеслав Грулев, но во второй половине равновесие восстановил Николай Комличенко.
"Динамо" – "Ростов" - 1:1 (1:0)
Голы: Грулев, 16 - 1:0, Комличенко, 68 - 1:1
"Динамо": Шунин, Варела, Паршивлюк, Кутицкий, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян, Грулев (Карапузов, 87), Макаров (Гладышев, 73), Смолов (Тюкавин, 72).
"Ростов": Песьяков, Сильянов (Лангович, 58), Осипенко, Прохин, Чернов (Терентьев, 75), Байрамян (Щетинин, 58), Уткин, Глебов, Тугарев, Полоз, Комличенко (Голенков, 83).
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