"Динамо" упустило победу над "Факелом", выигрывая 2:0 и 3:2

Фото: твиттер московского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата России воронежский "Факел" и московское "Динамо" сыграли вничью со счетом 3:3.

"Бело-голубые" выигрывали после первого тайма с разницей в два мяча благодаря дублю Федора Смолова. Хозяева отыгрались в начале второго тайма, отличились Георгий Гонгадзе и Роман Акбашев. Вскоре динамовцы вышли вперед с помощью пвтогола Василия Черова. Хозяев в концовке встречи от поражения спас Ильнур Альшин.

"Факел" – "Динамо" - 3:3 (0:2)

Голы: Смолов, 26 (с пенальти) - 0:1, Смолов, 43 - 0:2, Гонгадзе, 46 - 1:2, Акбашев, 48 - 2:2, Черов, 49 (автогол) - 2:3, Альшин, 86 - 3:3

"Факел": Городовой, Дашаев, Божин, Черов (Ивахнов, 81), Магаль (Мастерной, 67), Альшин, Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 73), Дмитриев (Мендель, 46), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 46).

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Лаксальт, 66), Фомин (Гагнидзе, 39; Кутицкий, 84), Моро, Захарян, Грулев (Тюкавин, 84), Макаров (Гладышев, 66), Смолов.

Удаление: Захарян (90).

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