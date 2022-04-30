"Динамо" сенсационно проиграло аутсайдеру РПЛ
Фото: твиттер "Урала"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на своем поле проиграло екатеринбургскому "Уралу" со счетом 2:3.
Победу гостям принесли дубль Эрика Бикфалви и гол Даниэля Мишкича. В составе "бело-голубых" отличились Арсен Захарян и Клинтон Нжье.
"Урал", набрав 27 очков, остался на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 52 очками осталось на второй позиции.
"Динамо" - "Урал" - 2:3 (1:2)
Голы: Захарян, 7 - 1:0, Бикфалви, 28 - 1:1, Мишкич, 31 - 1:2, Бикфалви, 67 - 1:3, Нжье, 80 - 2:3.
"Динамо": Шунин, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев, Моро (Нжье, 76), Макаров (Тюкавин, 56), Шиманьски, Фомин, Захарян, Смолов (Грулев, 62)
"Урал": Помазун, Гогличидзе, Кузьмичев, Герасимов, Железнов (Гаджимурадов, 81), Аугустинссон, Егорычев, Мишкич, Шатов, Подберезкин (Юшин, 87), Бикфалви.
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