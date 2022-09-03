"Динамо" проиграло второй матч в УПЛ подряд
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского в матче 3-го тура чемпионата Украины "Динамо" проиграло луганской "Заре".
Это второе подряд поражение киевлян.
"Заря" – "Динамо" – 3:2
Голы: Русин (7), Мишнев (35), Бражко (70) – Ванат (50), Буяльский (83)
"Заря": Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко (Смиян, 80), Назарина, Мишнев (Бражко, 63), Русин (Снурницын, 71), Кристиан (Алефиренко (80), Нагнойный (Лунев, 63).
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера (Гармаш, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Кабаев (Беседин, 80), Караваев, Буяльский, Ванат.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13