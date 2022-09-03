"Динамо" проиграло второй матч в УПЛ подряд

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского в матче 3-го тура чемпионата Украины "Динамо" проиграло луганской "Заре".

Это второе подряд поражение киевлян.

"Заря" – "Динамо" – 3:2

Голы: Русин (7), Мишнев (35), Бражко (70) – Ванат (50), Буяльский (83)

"Заря": Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко (Смиян, 80), Назарина, Мишнев (Бражко, 63), Русин (Снурницын, 71), Кристиан (Алефиренко (80), Нагнойный (Лунев, 63).

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера (Гармаш, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Кабаев (Беседин, 80), Караваев, Буяльский, Ванат.

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