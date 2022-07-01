"Динамо" попрощалось с воспитанником клуба

Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен

Московское "Динамо" попрощалось с защитником Заурбеком Плиевым.

30-летний воспитанник столичного клуба покидает команду в связи с истечением срока действия контракта.

Отметим, что Плиев в 2009 году покинул "Динамо", но вернулся в команду в 2019-м.

В минувшем чемпионате России он был игроком глубокого запаса и провел всего два матча.

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