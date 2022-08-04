"Динамо" покупает игрока сборной Мексики за 7 миллионов долларов

Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен

Защитник "Монтеррея" и сборной Мексики Сесар Монтес станет игроком московского "Динамо".

По сведениям мексиканской газеты Record, трансфер 25-летнего футболиста будет закрыт на этой неделе.

За новичка москвичи заплатят 7 млн долларов, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Соглашение с защитником будет рассчитано на три года с опцией продления еще на один.

В текущем сезоне Монтес провел 5 матчей в высшей лиге Мексики.

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